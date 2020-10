Miguel Leal confia em poveiros a "lutar para ganhar" ao Estoril

Com menos de uma semana de trabalho, o novo treinador do Varzim, Miguel Leal, mostra esperança de ser feliz no seu jogo de estreia à frente dos Lobos do Mar. "A equipa está triste mas confiante e com vontade de mudar o rumo". Essa vontade será posta em prática no jogo da manhã de amanhã, frente ao Estoril, no Estádio do Varzim. Miguel Leal reconhece as dificuldades a encontrar: "O Estoril encontra-se muito forte, motivado, sendo uma das equipas mais avançadas neste momento".





Já a equipa varzinista "vem a demonstrar confiança, sentido de luta e com muita vontade de recuperar a mística de Lobos do Mar". Daí que fique o desejo de que as "coisas possam correr pelo melhor", com a firme convicção de "lutar para ganhar". Com pouco tempo para estudar o plantel, não são previstas profundas alterações na formação inicial frente aos canarinhos, sendo uma obrigatória pela lesão de Tiago Cerveira, que deve motivar a estreia esta época de Rui Coentrão, no lado esquerdo da defesa.