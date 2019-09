Minhoca: «Os resultados não estão aparecer, mas estamos a trabalhar para inverter a situação»

Minhoca foi um dos reforços do Varzim para esta temporada, mas parece já estar adaptado à formação poveira. Em declarações aos orgãos do clube, o médio analisou o início de época e destacou a importância de as vitória começarem a surgir.





"A minha adaptação ao clube tem sido muito boa, fui muito bem recebido e todos me ajudaram a integrar-me bem. Os resultados não estão aparecer, mas estamos a trabalhar para inverter a situação. Tem-nos faltado uma pontinha de sorte, mas se conseguirmos vitórias o nosso ânimo vai aumentar. A paregem do campeonato é benéfica para os três reforços, que vêm para ajudar, se integrarem na equipa", referiu o ex-Santa Clara.