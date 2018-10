Mudança tática produtiva

O triunfo do Varzim sobre a equipa B do FC Porto (2-1) abriu a porta à esperança dos varzinistas em darem uma sapatada à crise e com ela esperar que os lobos do mar subam na classificação. Para que viesse a acontecer uma dinâmica diferente o treinador teve de utilizar um sistema tático algo diferente do normal, principalmente com a inclusão do sérvio Pavlovski a médio, passando do 4x4x2 para o 4x3x3.Capucho justificou no final do jogo: "Não tinha sentido a equipa confortável no 4x4x2 e achei que, ao reforçar o meio-campo, ia dar mais equilíbrio à equipa, embora ofensivamente perca qualidade, mas, defensivamente, sente-se maior conforto. Mesmo assim, temos muita margem para evoluir."O Varzim vai ter uma semana de paragem no calendário já que o jogo com o Estoril, da 7ª jornada, fora antecipado para o último dia 7. É, assim, um período propício para Nuno Capucho aprimorar o novo desenho estratégico dos poveiros.