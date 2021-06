Murilo é reforço do Varzim

O Varzim continua bastante ativo em termos de mercado de transferências e assegurou a contratação de Murilo para 2021/22. Na temporada que agora finda, o extremo, de 25 anos, ajudou o Estoril a subir de divisão.





Nas primeiras declarações enquanto lobo do Mar, o jogador brasileiro não escondeu a ambição com que encara este desafio. "Venho com muita vontade de defender esta camisola, camisola de clube histórico e vou ser um jogador à imagem dos seus adeptos", referiu.Em Portugal desde 2016, Murilo já representou também o Tondela, o Rio Ave e o P. Ferreira.