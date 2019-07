Nduwarugira tem tudo certo

Chris Nduwarugira chegou sexta-feira à Póvoa de Varzim e já tem tudo acertado com os poveiros, podendo até já alinhar este sábado no teste diante do Moreirense, em Esposende.





O internacional pelo Burundi, que ainda recentemente esteve a representar o seu país na CAN, chega emprestado pelo Amora, do Campeonato de Portugal.Diga-se também que é previsível que a partida desta manhã, disputada na freguesia de Vila Chã, diante dos cónegos, seja de novidades no que concerne à integração de mais caras novas.