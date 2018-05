Este é mais um daqueles casos que nos levam a pensar que velhos são os trapos. Nelsinho vai celebrar 39 anos no próximo mês de julho, mas a idade é algo que parece passar ao lado do médio do Varzim, que foi o jogador da 2ª Liga mais pontuado pelos repórteres de Record em 2017/18.

"Sim, reparei nisso. Fico muito contente! A 2ª Liga é um campeonato muito difícil, tem jogadores de qualidade e ter sido o mais pontuado pelo vosso jornal deixa-me extremamente feliz. Havia outros possíveis vencedores, bem mais jovens e que passarão pela 1ª Liga, como por exemplo o Chiquinho. É sempre bom ser reconhecido", referiu o jogador.

O peso de Nelsinho na equipa é inquestionável, não só no balneário – é o capitão de equipa – mas também no processo de jogo dos poveiros. Afinal de contas foi o único jogador de campo do Varzim a ter sido utilizado em todos os jogos oficiais da época – o guardião Paulo Vítor também conseguiu esse feito – e marcou 6 golos, cinco dos quais no campeonato. "É verdade que tenho uma idade avançada. Não penso a longo prazo, mas sim no dia a dia. Eu não facilito no trabalho e tenho tido a felicidade de não ter lesões, o que ajuda muito. Tenho quase 39 anos mas sinto-me bem neste momento. Ainda tenho condições para jogar e vou continuar a jogar", assumiu Nelsinho, que só ainda não sabe em que clube. Nesta altura a direção de Pedro Faria ainda não anunciou qualquer decisão em torno da constituição do plantel para 2018/19. "O Varzim é um clube especial para mim. Já subi à 1ª Liga pelo Estrela da Amadora, em 2004/05, mas gostava de repetir a experiência antes de terminar a carreira, se possível pelo Varzim", concluiu Nelsinho.