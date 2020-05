Nélson Agra: «Fica o sentimento de que era possível fazer mais»

Após Rui Coentrão, Luís Pedro e Pedro Ferreira, Nélson Agra foi o quarto elemento do plantel do Varzim a responder às perguntas dos adeptos. O capitão dos poveiros, num vídeo publicado este sábado no recém-criado canal do clube no YouTube, explicou as emoções que imperam na equipa após ditado o fim da 2ª Liga.





"O balanço da época estava a ser positivo, chegámos aos quartos-de-final da Taça de Portugal e estávamos no 6º lugar do campeonato. Fica o sentimento de que era possível fazer mais. O objetivo de todos no clube é colocar o Varzim na 1ª Liga num futuro próximo. Recomeçando a 1ª, acho que a 2ª Liga também devia ter recomeçado. Porém, nós, jogadores, temos de acatar as decisões e não temos muito voto na matéria", afirmou o central.Para além do eixo da defesa, Nélson Agra tem a faculdade de ocupar o lugar de médio-defensivo, mas não tem dúvidas em responder a uma pergunta repisada pelos adeptos. "Onde me sinto mais confortável? Se o treinador me perguntar, eu vou dizer-lhe que o que quero é jogar, mas a posição onde melhor me sinto melhor é a central, pela esquerda. Não sou muito alto, mas compenso com outras coisas", realçou.Esta temporada acaba por ficar marcada, a nível individual, pelo azar. A voltar de uma lesão perto do início da época oficial, Agra voltou a lesionar-se. Recuperado em março, o camisola 46 viu-se impedido de sequer fazer um minuto de competição, pois o campeonato foi suspenso e depois dado como terminado."Tratar de e lidar com uma lesão nunca é fácil e não consigo dizer se estarei pronto para jogar a próxima época no melhor nível, mas garanto que tudo farei para que tal aconteça", sublinhou, por fim, o capitão de equipa.