Nélson Agra regressa em grande: «Estou feliz e vou continuar a trabalhar para fazer cada vez mais»

O médio defensivo Nélson Agra, de 29 anos, fruto da formação varzinista, que esteve afastado da equipa desde a última jornada da época de 2018/19, regressou aos relvados, após longa paragem e não podia ter sido de melhor maneira.





Depois de ter passado por grandes sofrimentos e com alguns problemas na recuperação, o jogador que sempre equipou ‘à Lobo do Mar’, viu finalmente chegar a hora de recuperar o seu lugar de defesa central na equipa alvi-negra, tendo sido considerado o melhor jogador frente ao Académico de Viseu, selando assim os 539 dias de jejum forçado."Estou feliz pelo regresso e vou continuar a trabalhar para fazer cada vez mais para que a equipa esteja melhor", afirmou após jogo dificil para o Varzim que teve avultado número de casos positivos à Covid-19: Luís Pedro, André Micael, Rui Moreira, Caetano, Lessinho, Ismael Lekbab, Ofosu e Fatai, além do treinador Miguel Leal"Somos 30 e todos vão ser importantes até final da época, todos juntos é que podemos fazer a diferença. Temos uma longa caminhada pela frente e creio que a equipa vai tentar dar o mais depressa possível uma resposta, premiando os adeptos que neste momento difícil provam que estão connosco, e tudo faremos para retribuir com alegrias, no futuro", referiu.