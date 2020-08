Nigeriano Fatai reforça plantel de Paulo Alves

Aumenta para 16 os reforços da equipa varzinista com a contratação do avançado Sodiq Fatai, de 24 anos, que esta emprestado ao Chaves pelo Paços de Ferreira. O extremo, tem feito todo percurso em clubes portugueses, passando pelo Ribeirão, AD Oliveirense, Gil Vicente, Paços de Ferreira, Covilhã, e na época passada reforçou o Desportivo de Chaves, tendo sido utilizado em 26 jogos, embora sem ter marcado qualquer golo, já que se evidenciou mais na construção de jogadas ofensivas em troca do poder rematador. Tem experiência de mais de 140 jogos na II Liga portuguesa e a sua transferência tem sido fortemente concorrida por vários clube nacionais e estrangeiros o que dificultou o trabalho da direcção liderada por Edgar Pinho. Na altura de assinar contrato com o clube poveiro, Fatai identificou-se: "Sou um jogador muito rápido e forte, e vou dar tudo pelo Varzim".