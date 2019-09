Novos corpos gerentes apresentam-se com o slogan "A alma que nos une"

Depois de confirmada oficialmente a candidatura às eleições de 28 deste mês, a única lista a sufrágio apresentou, este sábado à noite, o projecto traçado para o triénio para que vai ser eleita.Tendo como lema "A alma que nos une", foi elaborado dentro dessa doutrina todo o elenco diretiva que engloba as mais variadas áreas da vida poveira: empresários, juristas, médicos, economistas, pescadores, desportistas, incluindo neste lote o antigo jogador brasileiro Telmo Sousa, que durante 11 épocas se notabilizou como defesa esquerdo na equipa varzinista. Para presidir a Assembleia Geral foi escolhido António Moura Gonçalves, que durante cerca de três décadas chefiou o departamento médico do clube. Edgar Pinho será o novo presidente do Varzim, sendo a primeira vez que este empresário assume um cargo dentro do clube, seguindo as pisadas de seu pai. Américo Campos estreia-se a chefiar o futebol profissional.Na sessão de apresentação do elenco directivo houve oportunidade para ser posto aos olhos dos sócios o caminho a percorrer durante três anos de mandato, sendo sempre realçado o slogan adoptado "A alma que nos une". Alguns dos pontos defendidos são, por exemplo, o rigor e transparência, o reforço do relacionamento com a Câmara Municipal, o investimento na área do scouting e a criação de novas modalidades. No dia 28 deste mês, após o acto eleitoral, os dirigentes eleitos tomam posse de imediato e à noite terá lugar uma reunião da Assembleia Geral, marcada pela Comissão Administrativa para serem discutidos os relatórios e contas quer da Direção, quer da SDUQ, relativos ao anterior ano desportivo.Assembleia Geral – Moura Gonçalves (presidente), Rodrigo Moça, Mário Rodrigues, José Manuel Almeida e Joaquim FerreiraDirecção – Edgar Pinho (presidente), Américo Campos, Paulo Costa, Flávio Moita, Miguel Suarez, Miguel Ribeiro, Joaquim Oliveira, Carlos André e Telmo SousaConselho Fiscal – Abel Araújo (presidente), Miguel Marques e Fernando Matos.