Nuno Valente reforça sector médio do Varzim

A equipa treinada por Miguel Leal conta com mais um jogador. Proveniente do Vitória de Setúbal, o médio defensivo Nuno Valente, uma das ‘vítimas’ da crise que afetou os sadinos, acaba de ser contratado pela direcção liderada por Edgar Pinho, segundo acaba de ser divulgado pelo clube poveiro, e já esta manhã fez parte do treino.





Na hora de se estrear num novo clube da sua carreira, Nuno Valente, com mais de uma centena de jogos no currículo, não escondeu a sua satisfação por entrar "num clube com mística e história", ao mesmo tempo que considera "uma grande responsabilidade" fazer parte dos Lobos do Mar, prometendo "ajudar de corpo e alma".Nuno Valente, de 29 anos, fez toda a formação no Sporting de Braga, tendo passado, por empréstimo, pelo Vizela e Covilhã e já livre das amarras defendeu as cores do Arouca e nas duas últimas épocas atuou no Vitória de Setúbal, até cair no desemprego.