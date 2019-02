O suplente virou imprescindível

É verdade que um guarda-redes, na maioria das vezes, não dará tanto nas vistas como o avançado que marca golos. No caso do Varzim, se a equipa não ocupa hoje uma posição mais folgada não é, sem qualquer dúvida, por culpa de Emanuel Novo: é o guarda-redes com mais defesas da 2ª Liga...já vai em 85!

Emanuel não entrou no Varzim pela porta grande, até porque sabia que tinha de concorrer com o titularíssimo Paulo Vítor, e o brasileiro foi mesmo o titular nas três primeiras jornadas do campeonato. O vizinho Rio Ave bateu à porta e Paulo Vítor saiu. Dias depois, Emanuel Novo estreava-se com a camisola varzinista ao peito, em receção ao P. Ferreira. A equipa até perdeu por 1-0, mas a mão-cheia de defesas do guarda-redes, de 26 anos, deixaram as hostes poveiras boquiabertas.

Meses depois, e já com a 2ª volta do campeonato bem lançada, Emanuel Novo olha para trás e conta 22 jogos na baliza varzinista. A nível individual, é a sua melhor temporada de sempre, ele que chegou em junho à Póvoa depois de apenas ter feito dois jogos em duas épocas no Chaves. O melhor que tinha conseguido em termos de jogos disputados foram 17, em 2015/16, pelo Famalicão... Este é mesmo um Emanuel Novo!



NÚMEROS



85 defesas fazem Emanuel Novo superar Daniel Figueira (V. Guimarães B), com 74, e Godinho (Mafra), com 67, no pódio das defesas da 2.ª Liga



22 jogos somou o guardião em todas as competições desde a sua estreia. Só não jogou na eliminação da Taça frente ao Sacavenense. Esteve no banco aí