Oficial: Minhoca reforça o Varzim

Tal comojá havia anunciado, Minhoca vai ser jogador do Varzim para a temporada 2019/20. Depois de uma época em que realizou sete jogos ao serviço do Santa Clara, o médio de 31 anos foi apresentado nos poveiros esta quarta-feira.Na chegada ao conjunto orientado por Paulo Aves, Minhoca mostrou-se entusiasmado com a temporada que agora começa. "O que me deixou bastante agradado, quando fui abordado pelos responsáveis do Varzim, foi o gosto e a vontade que demonstraram em que eu viesse para cá. A minha expectativa é poder jogar mais, porque na época passada não joguei tanto quanto eu desejava. Quero ter oportunidade de mostrar que realmente tenho capacidade e qualidade para jogar mais", referiu o jogador que já envergou a nova camisola do clube.Para além do Santa Clara, Minhoca já atuou no Paços de Ferreira, no União Micaelense e no Marítimo, este último a nível de formação.: D.M.