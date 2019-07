Oficial: Zé Diogo regressa à Póvoa de Varzim

Tal comojá tinha avançado na sua edição em papel no dia 4 de julho, Zé Diogo é reforço do Varzim para a temporada 2019/20. O polivalente jogador - pode atuar como médio ou defesa lateral - regressa assim a uma casa que conhece bem, isto depois de ter feito a formação nos poveiros.Na apresentação pelo Varzim mostrou-se satisifeito pelo rumo que deu à carreira. "Estou muito feliz por voltar ao clube do meu coração", referiu.Na temporada passada, o jogador de 25 anos, que assinou por dois anos, fez 20 jogos ao serviço do Merelinense, no Campeonato de Portugal.D.M.