Os órgãos sociais do Varzim demitiram-se em bloco esta quinta-feira, de acordo com comunicado emitido pelo clube. À hora de jantar, os três órgãos reuniram-se na Póvoa de Varzim, altura em que a direção de Pedro Faria apresentou a demissão "imediata das suas funções".O pedido foi aceite pela mesa da AG e, depois, seguiram-se os pedidos de demissão do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral.De acordo com o comunicado, será convocada uma AG extraordinária, para que seja designada uma Comissão Administrativa para liderar os destinos do clube até à realização de novas eleições para os corpos sociais.Até à entrada em cena da CA, os órgãos cessantes vão assegurar a gestão do Varzim.