Pablo e Tomás Vaz são apostas de futuro

Paulo Alves tem vindo nas suas sessões de treino com dois jovens da equipa B, duas claras apostas de futuro do Varzim. Tratam-se do médio-ofensivo brasileiro Pablo, de 22 anos, que enverga a braçadeira de capitão, recrutado na época passada ao Atlético Mineiro, e que se tem cotado na equipa secundária dos poveiros como principal goleador, registando 11 golos, o que o faz ser o 2º melhor marcador da Divisão de Elite da AF Porto, e Tomás Vaz, médio-defensivo, de 20 anos, fruto da formação varzinista desde os sub-15.





Por outro lado, as baixas por lesão para a receção ao Estoril continuam a ser Nélson Agra e Willian, a recuperarem de intervenções cirúrgicas, juntando-se a Leonardo Ruiz, castigado, no lote de indisponíveis.