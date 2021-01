Patrick Fernandes já treinou

O avançado cabo-verdiano Patrick Fernandes, o mais recente reforço que pertencia ao Farense, treinou, esta segunda-feira, pela primeira vez debaixo do comando técnico de António Barbosa, e já está apto, legalmente, para fazer parte da equipa na deslocação ao terreno do FC Porto B, no próximo domingo.





Entretanto, refira-se que o Varzim perdeu um dos seus mais carismáticos adeptos: Camilo Nunes, sócio n.º 277, cujos familiares, desde o progenitor aos irmãos e sobrinhos, se encontram estreitamente ligados ao clube poveiro.