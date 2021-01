Patrick Fernandes: «Podem esperar de mim muita raça e atitude»

Oficializado no dia de hoje como cara nova do Varzim, Patrick Fernandes promete superação ao serviço da equipa poveira, com a qual começará a treinar amanhã, data do regresso aos trabalhos do lanterna-vermelha da Liga Sabseg.









"Nesses meses o que podem esperar de mim é muita raça, muita atitude. Vim à procura da felicidade e vou fazer por isso. Podem esperar tudo de mim dentro e fora do campo. Que os adeptos não nos deixem de apoiar e de nos dar confiança", disse o ponta-de-lança cabo-verdiano, ex-Farense, em declarações nas redes sociais dos 'Lobos do Mar'.