Patrick Fernandes reforça o Varzim

A direção liderada por Edgar Pinho tem vindo a apostar forte no reforço do plantel do Varzim para combater a crise de pontos, que coloca a equipa no último lugar da classificação. Neste mercado de inverno, depois de contratar o defesa Tiago Almeida, os médios Nuno Valente e André Leão e o avançado Ahmed Isaiah, esta segunda-feira chamou às fileiras varzinistas o ponta-de-lança que faltava para o reforço do plantel ser mais significativo.





"Eu prometo dar tudo em campo, e o golo vem do trabalho, e podem ter a certeza, se ela aparecer, eu vou colocá-la lá dentro, a bater na rede, e tenho a certeza que vamos conseguir atingir o nosso objetivo", afirmou o jogador, de 27 anos, internacional pelo seu país em duas ocasiões.



Segundo o que o líder diretivo varzinista confidenciou a Record, até ao final deste mês devem surgir mais novidades de mercado.

Trata-se do cabo-verdiano Patrick Fernandes, de 27 anos, que depois de se evidenciar no clube da sua terra, o Boavista da Praia, veio para Portugal pela mão do Oliveira do Hospital, passando depois para o Tondela e, na época passada ingressou no Farense, onde teve sempre assinatura na equipa, como neste meado de temporada que se atravessa, vestindo agora a camisola listada de preto e branco dos poveiros, estreando-se esta segunda feira nos trabalhos técnicos de António Barbosa.