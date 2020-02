Paulo Alves e a fase negativa do Varzim: «Criaram-se expectativas em toda a gente»

São já quatro jogos seguidos sem ganhar, três para o campeonato. Os últimos resultados negativos do Varzim não assustam o treinador Paulo Alves, antes servem de alerta para o futuro.





"Temos de ter os pés bem assentes no chão, reconhecendo que vimos de uma fase difícil, que tem a ver principalmente com lesões e abaixamento de forma de alguns jogadores. Os últimos resultados servem de alerta para o que era o nosso caminho, de dar tudo em cada jogo. Criaram-se expectativas em toda a gente de que algo poderia acontecer, mas se acontecer de facto só será lá mais para a frente", explicou o técnico dos poveiros.Para os varzinistas voltarem a ser aquela equipa que surpreendeu na 1ª volta, tem de "deixar tudo em cada jogo, e ter como rumo querer voltar às vitórias, voltar ao caminho traçado". Foi dentro dessa ótica que a equipa sofreu no final do mercado de inverno substanciais alterações, com três entradas e duas saídas confirmadas."Não foi necessidade atual, mas sim em termos futuros, com a chegada de novos jogadores estrangeiros, pois trata-se de um investimento no futebol português, tratando-se de jogadores jovens, com estatuto de internacionais, o que por si só traduz em alguma parte o investimento financeiro que foi feito", explicou ainda.O Varzim recebe, amanhã de manhã, o FC Porto B, na Póvoa, em jogo da 19ª jornada da 2ª Liga.