Paulo Alves: «Estamos em crescendo e queremos transportar isso para o campeonato»

Depois de eliminar o Estoril e apurar-se para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, o Varzim parte para nova aventura no regresso da 2ª Liga. Pela frente terá um sério candidato à subida de divisão, um Chaves aureolado de pergaminhos para se tornar num adversário de valia seja contra quem for. O Varzim tem o ambiente a seu favor, o que pode dar uma ajuda aos seus intentos ganhadores, pois a sua massa adepta nunca tem regateado apoio.



Paulo Alves, técnico da equipa varzinista, mostra-se conhecedor do valor do Chaves, mas confiante em ultrapassar as dificuldades previstas. “Vamos defrontar um adversário forte, moralizado, com experiência de 1ª e 2ª Liga, mas isso não retira nem diminui a nossa ambição porque queremos vencer”, afiança, enquanto nota igualmente a evolução do seu conjunto.