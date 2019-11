Paulo Alves: «Mostrar atitude de mentalidade ganhadora»

Depois de um longo interregno, a II Liga volta ao palco do futebol profissional. Para alguns clubes, a jornada n.º 11 é antecipada do primeiro domingo de Dezembro para o último sábado de Novembro, como é o caso do encontro Varzim x Penafiel que tem lugar no ambiente poveiro. São três pontos que distam o Varzim (7.º com 16) do Penafiel (9.º com 13). À primeira vista o favoritismo pende para o lado da casa, até porque os Lobos do Mar contam sempre com um forte apoio da sua massa adepta. Mas nem sempre a lógica conta para o desfecho dos jogos.O treinador Paulo Alves, é o primeiro a reconhecer essa lógica: "à semelhança do que tem sido esta II Liga não há jogos fáceis. Queremos ganhar, mas ter respeito pelo adversário, uma equipa boa, com jogadores muito experientes nesta Liga e se não formos suficientemente fortes em termos de atitude e de mentalidade ganhadora nada se consegue".Paulo Alves mostra estar atento ao valor do Penafiel: "Já estamos alertados e visionados para o valor do nosso adversário e, portanto, temos de olhar por nós e perceber que o caminho é de facto de atitude e ambição, e vamos com certeza abordar este jogo para ganhar, sem dúvida".Aproveitou o treinador dos varzinistas para realçar o que de bom tem sido feito pelos seus pupilos, nos jogos: "A equipa do Varzim tem deixado tudo em campo. Essa é a nossa principal arma e tem de continuar a ser. Temos de nos ajustar a cada momento de jogo e tentar tirar o melhor partido. Temos uma equipa com alguns jogadores experientes e outros com menos experiência, alguns até nunca tinham jogado na II Liga. Vamos tentar articular tudo isso e tentar tirar o melhor proveito e potenciar ao máximo cada um desses jogadores, no sentido dessa potencialização se verificar sobretudo em termos coletivos e tentar somar pontos que é o maior interesse".Na receção ao Penafiel, o treinador Paulo Alves conta com a baixa de cinco jogadores entregues a cuidados médicos: Nelson Agra, Willian Dias, Pedro Ferreira, Felipe Augusto, Rui Coentrão e Pavlovski.