Paulo Alves não quer criar ansiedade

Com a equipa a subir ao 6.º lugar, após o triunfo sobre o Penafiel, o treinador Paulo Alves não quer embandeirar em arco e aconselha os varzinistas a não criar ambições em relação ao futuro, por parte de uma equipa que não entrou para o campeonato com outra disposição que não fosse procurar a permanência o mais atempadamente possível. Neste momento, o Varzim está a seis pontos dos lugares de promoção e 12 acima da linha de água.





"Não há qualquer intenção de elevar expectativas. Tenho experiência de Segunda Liga e sei como as coisas são. Temos apenas que continuar a ser fiéis a nós próprios", aconselha Paulo Alves para depois reforçar qual o caminho a seguir. "Há uma coisa importante que é não criar ansiedade em relação à classificação, nomeadamente às zonas mais complicadas. Se assim for, a equipa tem condições para ir jogando e valorizar os jogadores. Além disso, há sempre espaço para fazer melhor e fazer mais", garante o técnico poveiro.No regresso aos treinos, depois de dois dias de descanso, o boletim clínico continua na mesma, onde se inscrevem no rol das baixas Willian Dias, Nélson Agra, Pavlovski e Felipe Augusto, com Pedro Ferreira a treinar condicionado, com possibilidades de regressar no domingo frente ao Sp. Covilhã, num jogo em que o Varzim pode ter oportunidade de subir mais na tabela classificativa.