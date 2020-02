Paulo Alves: «Não vai haver facilidades e queremos vencer»

No regresso às vitórias na última jornada, os varzinistas venceram o Estoril por 3-0 e puseram fim a um ciclo de seis jogos sem vencer (cinco para o campeonato e um para a Taça de Portugal). Segue-se o Cova da Piedade, penúltimo classificado, para onde o clube da Póvoa de Varzim segue na tarde de sábado.

Paulo Alves quer repetir o triunfo e a exibição conseguidas frente aos canarinhos e não tem dúvidas que o clube deu "uma resposta boa na última jornada” e quer "consubstanciá-la e seguir o mesmo caminho de igual forma" como aborda “todos os adversários". O treinador desvaloriza a "situação difícil" do oponente porque diz que para o Varzim isso "não conta" e que não vai "às cegas" para uma "deslocação difícil": "Obviamente que temos de perceber as características do adversário, que apesar do mau momento que passa e pela posição difícil onde se encontra, tem bons jogadores, experientes e de grande qualidade, jogadores que já deram muito ao futebol português e que noutras épocas deram prestações extraordinárias. Temos que contar com isso e também com o facto de possuir um treinador (João Alves) que, embora com pouco tempo no clube, tem muita experiência. Daí podermos aferir que não vai haver facilidades na Cova da Piedade".

Paulo Alves disse ainda que tem "consciência de que se nos apresentarmos da mesma forma como fizemos na última jornada, com determinação e atitude forte, além da qualidade de jogo, temos capacidade para ganhar. Mas só durante o jogo queremos ter essa noção, do que podemos e devemos fazer".

Leonardo Ruiz está de regresso após cumprir um jogo de castigo mas Nélson Agra e Willian Dias são baixas por estarem a recuperar de lesões. Paulo Alves não costuma proceder a alterações significativas no onze inicial, a não ser por motivos de força maior: "Nunca houve mudanças em termos estratégicos de grande monta, jogando fora ou jogando em casa. Nós temos disputado os jogos sempre com o sentido da vitória. Não alteramos muito os jogadores a não ser por questões disciplinares ou lesões". No último jogo "a equipa voltou a ter as melhores características e acredito que a confiança que adquiriu se vai demonstrar muito no jogo com o Cova da Piedade".

Apesar das dificuldades previstas, os alvi-negros querem continuar a vencer.



Autor: F.S.