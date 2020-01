Paulo Alves: «Palavra-chave é conquistar pontos»

O Varzim desloca-se a Oliveira de Azeméis, amanhã, com a firme vontade de lá não sair de mãos a abanar. O seu treinador Paulo Alves lança o aviso: "Procurar um resultado positivo, já que a palavra-chave neste momento é conquistar pontos".





Falando em termos futuros, após a subida ao 6.º lugar que põe mais curta a distância para a zona de promoção, Paulo Alves não cultiva ilusões: "Nunca foi colocada nenhuma meta ou fasquia. Todos os jogos vão ser encarados para ganhar, sempre com os pés no chão, olhando para a frente e dar o nosso melhor para obter bons resultados, seguindo o caminho sem pressões ou obsessões de qualquer ordem".Para o jogo com a UD Oliveirense não deve haver alterações de fundo na escalação da equipa. Só Pedro Ferreira tem de cumprir castigo por ter registado cinco cartões amarelos, mas já regressa o capitão Luís Pedro, depois de dois jogos suspenso por imposição do Conselho de Disciplina.