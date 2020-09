Paulo Alves pede "competência e determinação" para Varzim entrar na época a vencer

As equipas que este domingo vão defrontar-se no estádio do Varzim já mediram forças na pré-temporada, com um empate a dois golos no Estádio do Pedroso que serve de apoio às equipas secundárias portistas. Para Paulo Alves, são situações diferentes, porque, reconhece, tudo se alterou daí até agora. A equipa B do FC Porto, tem jogadores que tudo fazem para dar nas vistas na antecâmara de chegar à equipa principal, e não é qualquer jogador que chega a essa altura.





Paulo Alves deixa, no entanto, a sua sentença para a equipa varzinista se opor ao adversário: "A irreverência dos jogadores terá de ser combatida por nós com competência, com determinação, e com a experiência de alguns dos nossos atletas tudo iremos fazer para conseguir uma vitória que sabemos nesta altura irá ajudar e muito a integração dos novos jogadores que entraram."Uma integração que logicamente irá levar o seu tempo, já que o plantel dos Lobos do Mar sofreu substancial alteração, com 18 entradas e 12 permanências, tendo saído 15 para outras paragens, de forma a Paulo Alves contar com 30 jogadores, bastantes deles provenientes de várias nacionalidades. Um trabalho árduo para moldar a equipa, ao ponto de não ser possível divulgar com antecedência os 20 disponíveis para o jogo de domingo ao fim da tarde. De fora ficam de certeza os lesionados Baba Sow, Rui Coentrão e Nelson Agra.