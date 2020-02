Paulo Alves quer dar alegria aos varzinistas

Paulo Alves, treinador do Varzim, reconhecendo o valor do Mafra, está ciente das dificuldades a encontrar no jogo na Póvoa, mas não quer embarcar na doutrina de que jogando em casa o favoritismo no desfecho pode pender para os locais.





"Em termos de favoritismo nesta 2.ª Liga é muito relativo falar dessa situação. A verdade é que vamos defrontar um adversário que tem feito um campeonato muito bom, uma equipa que joga bom futebol e que jogando fora ou em casa tem feito sempre bons resultados, não perdendo há muito tempo e isso diz a qualidade da equipa".Paulo Alves tem no entanto outros trunfos na sua equipa para poder sair airosamente no embate entre equipas bem colocadas na classificação: "Tirando isso, nós evidentemente que jogando em casa, queremos voltar a fazer um bom jogo, com qualidade, com intensidade, para ir ao encontro daquilo que são os desejos dos próprios sócios e simpatizantes do Varzim e obviamente ganhar o jogo. Vamos fazer tudo para isso, embora sabendo das dificuldades, mas só com essa postura e essa dinâmica que temos tido ao longo da época, às vezes melhor, às vezes pior, mas de uma forma constante como temos feito". O desejo ardente do técnico dos Lobos do Mar: "Frente ao Mafra queremo-nos apresentar dessa forma para poder dar mais uma alegria aos sócios".Algumas baixas forçadas devido a lesões (Willian Dias e Nelson Agra) e por castigo (Leonardo Ruiz a cumprir um jogo de suspensão), não 'assustam' Paulo Alves: "Independentemente de jogar seja quem for, nós temos que ter uma equipa com postura forte, dinâmica, com vontade de ganhar e ambição", predicados que os varzinistas querem pôr à prova frente a um adversário que nunca deixou o Varzim vencer nas cinco partidas que disputaram na 2.ª Liga: três vitórias do Mafra sem sofrer golos e dois empates a 1-1.