Paulo Alves quer dar continuidade ao bom trabalho

Paulo Alves concedeu dois dias de folga ao plantel, começando esta terça-feira os preparativos para a deslocação a Mafra. O técnico já pode contar com o lateral-esquerdo Tiago Cerveira, depois de ter cumprido um jogo de suspensão, enquanto continua de fora o central Alan Henrique a cumprir o segundo de três jogos de castigo. A este juntam-se os lesionados Nélson Agra e Rui Coentrão.

O treinador do Varzim, satisfeito com a primeira vitória, mostra querer dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela equipa: "A imagem que quero dar ao Varzim é a mesma que os sócios gostam e desejam. Vamos procurar dar continuidade aos resultados e às exibições, pois temos sido sempre superiores aos adversários, com a diferença que as bolas não entravam e agora começaram a entrar. É sinal que os jogadores estão a perceber a mensagem, com muita canseira e determinação. Apesar das dificuldades que esta 2ª Liga tem, temos de ampliar o trabalho, e tenho a certeza que vamos dar muitas alegrias aos adeptos varzinistas".

No início da caminhada das desejadas vitórias, o técnico do Varzim pode dar-se por satisfeito com as últimas aquisições para reforço do plantel, pois os três - Hugo Gomes, Leonardo Ruiz e Frédéric Maciel - atuaram frente ao Cova da Piedade, tendo até os dois últimos marcado os golos que ditaram o primeiro triunfo da época.