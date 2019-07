Paulo Alves quer mais entrosamento no Varzim

Domingo é dia do primeiro jogo oficial do Varzim, na Covilhã, e Paulo Alves ainda vê muito trabalho pela frente para entrosar a equipa.





"Faltam limar algumas arestas no sentido de sermos uma equipa mais uniformizada em termos de processos. Temos de perceber que se trata de uma equipa praticamente nova em toda a sua extensão. Ficaram poucos jogadores da época passada e chegou muita gente nova, sem a devida identificação uns com os outros", afirmou o técnico após a vitória no Torneio de Verão da Póvoa.