Paulo Alves: «Queremos acima de tudo reagir à derrota na Covilhã»

O Varzim parte para o jogo de domingo, de manhã, no seu Estádio, com uma dupla ambição, segundo desejo do seu treinador Paulo Alves: reagir à derrota na Covilhã e obter uma vitória.

"Trata-se de mais um jogo difícil, como todos, contra uma equipa sempre candidata à subida de Divisão, pelo seu valor e história, e também pela série de jogadores que possui, experientes quer na I como na II Liga, contra os quais temos que ser fortes e íntegros no jogo". Primeiro desejo, logo seguido do segundo: "Queremos acima de tudo e fundamentalmente reagir à derrota na Covilhã. Foi uma derrota que nos custou bastante, até porque teríamos feito atualmente os melhores 45 minutos da época, mas não conseguimos manter o ritmo emocional da própria equipa. Perdemos mas queremos reagir rápido. Para isso temos que ser muito fortes, muito sérios daquilo que temos de fazer e obviamente muito intensos. Queremos dominar o jogo, sempre que possamos fazer, no sentido de conseguirmos uma vitória que obviamente os adeptos e os sócios tanto anseiam". Mas para isso, sublinha o treinador dos Lobos do Mar, "temos que apelar a tudo, o que temos e o que não temos, pois dessa forma conseguiremos chegar às vitórias. Este é mais um jogo mas muito importantíssimo, pois queremos evidentemente ganhar".

Paulo Alves aproveita a ocasião para fazer publicamente uma análise ao valor da sua equipa, do que tem feito e venha a fazer.

"Sabemos que as expectativas são altas em relação ao Varzim, sobretudo pelo que foram as exibições na época passada, pela qualidade da equipa. Mas agora tudo é diferente. A equipa do ano passado não está cá, praticamente. Não há rotinas para agarrar ou para transferir da época passada para esta. Estamos num processo de assimilação. Há alguns jogadores que, acredito, vão ser muito importantes para nós e que têm pouco tempo connosco. A tendência é crescer, mas temos, evidentemente, da nossa parte, fazer um grande esforço, entre treinadores, jogadores toda a gente para que isso venha o mais rápido possível. Naturalmente que isso não é impeditivo, nem nunca podia ser, de trabalharmos para obter uma vitória frente à Académica".

O regresso desejado do públicos aos estádios



Paulo Alves não esconde as dificuldades que as equipas e os clubes sentem com a ausência de público aos jogos, motivada pelo estado actual devido à pandemia. E mostra-se interessado em enviar uma mensagem aos adeptos do futebol, alicerçando-se nos varzinistas onde convive, mas em traços gerais a todo o universo futebolístico:

"Quero endereçar aos adeptos uma mensagem de confiança de que tudo se está a fazer para novamente e à semelhança do que tem sido nos últimos tempos, levar uma equipa àquilo que os sócios gostam e anseiam, com atitude, raça e força de querer ganhar. É isso que nós queremos, é isso que pretendemos, transmitindo confiança nesse aspeto e esperar que nos estádios voltem a ter os seus lugares, para a equipa sentir o carinho e o peso, a intensidade que os sócios transmite, principalmente aos jogadores e à equipa".

Ambiciona: "Poderá estar para breve o regresso do público aos estádios, pelo menos alguns, como está previsto, pois não poderão ser muitos nesta fase. Mas deseja-se para que em breve quanto possível possamos estar todos juntos. Sabe-se que as equipas não podem passar sem o seu público. Mas também se sabe que não são os sócios que ganham jogos. Temos que ser nós, também a dar esse sinal, esse ímpeto muito importante para que a interação que no ano passado se sentia dentro do Varzim possa voltar e que os sócios possam orgulhar da sua equipa e dos seus jogadores", salienta Paulo Alves.