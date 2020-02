Paulo Alves: «Queremos dar uma sapatada nesta mini-crise»

A principal preocupação do Varzim na tarde de amanhã, em receção ao Estoril, é deixar para trás os cinco jogos sem vencer (apenas um empate), recuperando o trilho dos triunfos. É essa a mensagem deixada pelo treinador Paulo Alves quando, ontem, em conferência de imprensa, fez o lançamento desse jogo considerado de primordial importância para os varzinistas.





"Queremos dar uma sapatada nesta mini-crise de resultados. Esse é o grande objetivo para o jogo com o Estoril. Atravessamos uma fase de falta de confiança. Há motivos para isso e não há como fugir à realidade, pois tem sido por demais evidente. Prevejo um jogo difícil, mas onde vamos querer dar a volta ao texto e recolocar de novo a equipa na senda das boas exibições, porque assim estaremos mais perto do sucesso em termos de resultados. O grupo tem essa noção e para isso vamos tentar impor-nos no jogo. Será difícil, mas não é nada que já não experimentássemos nesta Liga que, continuo a dizer, é muito competitiva e complicada", afirmou, ao início desta tarde, o treinador do Varzim, mostrando-se plenamente confiante nos seus jogadores.Quanto a contas a longo, Paulo Alves mostra-se realista: «Olhando às expectativas que a equipa criou nas pessoas é legítimo que elas se interroguem. Esta equipa fez sonhar muita gente. Houve jogadores que estiveram a alto nível. Talvez fosse ambicioso demais conseguir essa performance, pois sabemos que há quebras de rendimento em alguns jogadores preponderantes e lesões e castigos que vieram tirar um pouco daquilo que era a forma de atuar do Varzim. Há jogadores para substituir, mas é natural que o sistema se ressinta. Os varzinistas podem estar descansados porque vamos regressar a essa boa fase e continuar o nosso caminho que passará por fazer um campeonato tranquilo. Isso é uma garantia minha», rematou o técnico.Para o jogo com o Estoril vão registar-se algumas alterações na equipa dos lobos do mar devido a lesões e castigos, cenário agravado à última hora com um problema muscular que afetou o avançado Caetano. Em contrapartida, há possibilidades de se estrear o jovem ponta-de-lança turco Yusuf Tunc, de 19 anos, uma das últimas aquisições, assim como o regresso do médio Christophe Nduwarugira às opções.