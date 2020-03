Paulo Alves: «Temos vontade de vencer mais um jogo»

Depois de um período menos bom a equipa do Varzim já leva três vitórias de enfiada, colocando-se numa posição na tabela classificativa sem problemas de maior, num 6.º lugar de onde não sairá na próxima jornada, a não ser para melhor, sejam quais forem os resultados, não só o seu como também da ‘concorrência’.





O essencial, para o treinador do Varzim, "é manter a identidade, acreditar que os processos estão consolidados, pois mal seria se não estivessem nesta altura da época, embora nem sempre se consegue pôr em campo".Paulo Alves tem um desejo prioritário: "conseguir demonstrar o que a equipa tem tido feito de bom até aqui, mas nunca abdicando o que é fundamental: atitude e determinação sem limites, pois é isso que nos tem feito vencer os jogos".A deslocação a Chaves está a ser cuidada e estudada pelo treinador da equipa poveira: " O Chaves no princípio era um dos principais candidatos à subida, mas por este ou aquele motivo que estamos alheios, não tem conseguido estar nos lugares mais acima. Mas não é por causa disso que o Chaves deixa de ter bons jogadores, formando um conjunto forte, até pelas caraterísticas do clube e da sua história, dado que os transmontanos são muito entusiastas pela sua equipa. Sem dúvida que nos vão trazer muitas dificuldades, mas nós temos a vontade de poder contornar e vencer mais um jogo".Essa é a receita que guia os varzinistas na sua deslocação à cidade transmontana, com um plantel praticamente sem baixas e com muita ambição na bagagem, já que a equipa olha com mais ambição para cima do que com receios de maior para baixo da classificação.