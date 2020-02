Paulo Alves: «Voltar à série boa»

Leixões e Varzim cultivam uma rivalidades de longa data, desde os tempos em que o terreno dos matosinhenses era no velho Santa, já que pelos lados da Póvoa o ‘ninho’ desde sempre foi o Estádio do Varzim com sucessivas alterações e à espera de uma grande remodelação nos próximos tempos.





O próprio treinador do Varzim, Paulo Alves, sabe o que representa para as duas terras separadas por pouco mais de duas dezenas de quilómetros unidos por uma população ligada tradicionalmente à faina piscatória, um encontro entre as suas equipas representativas: "Será um jogo que diz muito para as massas associativas. Temos que ser mentalmente fortes e seguros para ganhar no Mar. Vamos encontrar um Leixões dificílimo, com novo treinador e que se reforçou bastante, embora venha de várias jornadas sem vencer".Para além destas previstas dificuldades há como que uma obrigação a cumprir pelo lado poveiro: "Queremos dar alegrias aos nossos sócios e voltar à série boa que foi interrompida nas últimas jornadas. Queremos impor o nosso jogo, e trazer de volta a fase boa que atravessamos no início da época. Agora com mais opções de jogadores que formaram uma equipa mais mecanizada, isso será uma mais-valia para o jogo com o Leixões".No entanto fica estampado no âmago do treinador, um desejo/ambição: "Sabemos das dificuldades do que é esta II Liga e sabíamos que esta má fase iria acontecer, mas temos os pés bem assentes no chão e sabemos da realidade atual que não nos retira a ambição de que temos de vencer e voltar a ter um campeonato tranquilo. Espera-se um jogo emotivo, muito vivido, e esperamos trazer os três pontos para a Póvoa e oferecê-los à nossa massa adepta que nunca nos tem deixado nos bons e agora nos maus momentos".À equipa varzinista regressam Tiago Cerveira e Christophe, depois de cumprido um jogo de castigo, e o treinador Paulo Alves, para além da opção já utilizada de Mikael Soisalo, pode ter mais opções recrutadas no ‘mercado de inverno’: os jovens Yusuf Tunc (avançado) e Boni Trova (defesa).