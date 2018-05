Pedro Faria assumiu um discurso cheio de ambição no momento da tomada de posse para um novo mandato na direção do Varzim. O presidente reforçou o desejo de elevar o clube da Póvoa à 1ª Liga e, inclusive, às competições europeias.

"Quero acabar o terceiro mandato com o sonho com que comecei o primeiro: colocar o Varzim na Liga Europa. Vamos tentar subir à 1ª Liga nas próximas duas épocas, estabilizar por lá e, pelo meio, conseguir esse meu sonho. Estou convencido que não é utopia", afirmou Pedro Faria, na presença de dezenas de sócios. "Sei da responsabilidade que tenho para este mandato. O Varzim está no bom caminho e o futuro prevejo auspicioso. Vamos apostar na próxima época na luta pelos lugares de subida. Vamos ter um aumento do investimento no plantel, mas sem entrar em loucuras. Ambiciosos vamos ser, mas nunca vamos hipotecar o clube", acrescentou.

O presidente revelou já ter falado com o técnico Nuno Capucho, altura em que ficou definido que "o plantel não terá mais de 23 jogadores", contando com peças da equipa B para ajudar quando necessário. Pedro Faria garante estar "em sintonia" com Capucho, mesmo face à cobiça de outros clubes. "Ele tem contrato e quer cumpri-lo. Está feliz." Também João Mariz (Assembleia Geral) e Alfredo Araújo (Conselho Fiscal) foram empossados ontem.

Autor: Luís Leal