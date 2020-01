Pedro Faria: «Não fiquei com dinheiro do clube, antes pelo contrário, deixei»

Pedro Faria, que precedeu a Edgar Pinho na presidência do Varzim, fora acusado pelo atual líder diretivo, numa assembleia-geral extraordinária que decorreu no último sábado, de se ter apropriado de 560 mil euros das contas do clube.





O primeiro reagiu em comunicado esta quarta-feira, dizendo não dever "um cêntimo" ao clube, mas, "antes pelo contrário", alega ter deixado "muito dinheiro" seu. Sobre as declarações do seu sucessor, considera terem sido "um momento menos feliz"."Tendo-me sido pedido para comentar declarações vindas a público na última assembleia geral do Varzim Sport Club (a que não assisti), tenho a dizer o seguinte:1- Não devo um cêntimo ao Varzim, não fiquei com dinheiro do clube, antes pelo contrário, deixei no clube muito dinheiro que me pertencia e que tive de usar para acorrer às dificuldades do clube. Só não o reclamei nem reclamo, porque assumi um compromisso com os sócios do Varzim SC, de que um dia em que viesse embora da Direção não queria nada do que lá investi.2- Estou convencido de que as declarações do Sr. Edgar Pinho, atual Presidente do Varzim Sport Club, proferidas na última assembleia representaram um momento menos feliz do Presidente, que ou não se explicou convenientemente, ou não foi bem entendido naquilo que transmitiu aos sócios e aos jornalistas.3- Tive ocasião de enviar já uma carta ao Presidente do Varzim Sport Club em que esclareci todas as questões que foram suscitadas pela sua intervenção.4- Estou convicto de que, no seguimento dos esclarecimentos por mim prestados, a Direção do Varzim concluirá facilmente que não existe nada a apontar à minha gestão e dará o assunto por encerrado."5- Pela minha parte, a menos que seja obrigado a isso, não contribuirei para alimentar qualquer polémica."