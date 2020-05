Pedro Ferreira: «O maior desafio foi mesmo vir para o Norte»

Natural de Vieira de Leiria (no Centro do País), Pedro Ferreira representa pela primeira vez um clube do Norte, já que o seu percurso como jogador foi feito em criança no Vieirense e no União de Leiria, para ainda infantil ter rumado a Lisboa para ingressar no Sporting, onde durante dez épocas fez toda a rodagem na formação leonina, com apenas uma como sénior na equipa B e outra emprestado ao Mafra e daí o salto para a Póvoa de Varzim, depois de se ter desvinculado dos verdes e brancos, para assinar contrato por duas épocas com os poveiros.

Confessa o jovem médio, de 22 anos, sem titubear: "No Varzim ganhei a agressividade que me faltava e tornei-me um jogador mais completo", para depois reforçar com um elogio a quem o chamou para os Lobos do Mar: "Quero agradecer o apoio que tenho tido nesta minha nova experiência aqui no Norte. Como sou natural de Vieira de Leiria, perto do mar, a vinda para a Póvoa, que é uma cidade muito perto do mar e com bastante movimento, fez-me sentir em casa. É uma cidade com muita qualidade de vida."

Tratando-se de um jogador que se classifica com "facilidades de recuperação de bolas e entrega aos colegas", Pedro Ferreira não se mostra arrependido de conhecer o seu novo clube, antes pelo contrário: "Conhecia o Varzim mas não a cidade. Logo nos primeiros jogos senti que era um clube especial. Entre as propostas que tive esta era aquela que me fazia fugir mais da minha zona de conforto. Vivi cerca de 9 anos em Lisboa. E o maior desafio foi mesmo vir para o Norte. Fez-me evoluir a nível pessoal e profissional. Penso que antes faltava-me um pouco de agressividade e o Varzim e as suas gentes fizeram-me ganhar isso e agora penso que estou um jogador mais completo e preparado para outros desafios. Se me for feita por outros jogadores uma pergunta qual o clube que aconselho para jogar e para dar o salto para outros patamares, esse clube é o Varzim. Com toda a certeza». Mas pelos vistos o cidadão leiriense não quis sair do seu ninho sem colher informações: "Falei com o Rui Pedro que esteve no ano passado aqui e que só me disse coisas boas do clube. Agora confirmei isso. Tem um ambiente de fora para dentro quase único em Portugal. O Varzim nesta altura é um exemplo para muitos clubes- da Liga NOS"

Gostos não se discutem

Embora ainda jovem Pedro Ferreira, nos seus gostos e desgostos na carreira no futebol, realça nomes de jogadores que admira: "Como atuava no Sporting B e tínhamos jogadores de muita qualidade, nunca tive um jogo que se possa dizer que era mais difícil. O jogo mais difícil de ultrapassar foram... as cirurgias a que fui sujeito e que tive de recuperar. Quanto ao melhor jogador que defrontei foi o Sané, que agora está no Manchester City e que na altura atuava no Schalke 04, na Youth League e já mostrava qualidade acima da média. O jogador que mais admiro dentro deste Varzim é o Leonardo Ruiz. Já o conhecia do Sporting, pela sua facilidade em marcar golos e a qualidade que empresta à equipa. A nível mundial e na minha posição de médio-defensivo, o meu gosto vai para Kanté, do Chelsea. Parece que está em todo o lado. Está sempre bem posicionado. Ninguém dá por ele, mas está sempre no sítio certo."

Quando respondeu às perguntas feitas pelos adeptos varzinistas através das redes sociais (para preencher o vazio das provas oficiais suspensas) Pedro Ferreira nem hesitou em relação ao jogador que mais admira: "Claro que é o Cristiano Ronaldo. Por tudo o que conquistou e conquista com a idade que tem, é um exemplo para todos."