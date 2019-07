Pedro Ferreira oficializado

Pedro Ferreira foi oficializado pelo Varzim há minutos e o ex-Mafra até já falou com a camisola poveira vestida. "Estou feliz e muito confiante. Falei com amigos que passaram por aqui e todos me falaram bem do clube, da terra e das pessoas. Quero ajudar os meus companheiros a fazer o melhor pelo Varzim", afirmou o médio-defensivo que assinou por três temporadas.





O jogador de 21 anos desvinculou-se do Sporting após ter estado emprestado aos mafrenses na última temporada e mostrou, de forma sucinta, o seu cartão de visitas. "Sou um jogador que gosta de ter a bola, de fazer jogar, de descobrir os colegas lá na frente", concluiu.