Pedro Miguel acredita em vitória do Varzim na Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A precisar de pontos para fugir se aproximar dos clubes acima da linha de águna, o treinador varzinista Pedro Miguel, ciente da posição melindrosa em que se encontra o Varzim na tabela classificativa, está confiante que melhores dias surgirão para ultrapassar a atual situação."Estamos numa situação delicada e não vale a pena falar de futuro, mas sim no jogo na Amadora", afirmou, continuando: "O Estrela da Amadora joga com tranquilidade e certamente vai criar dificuldades que temos de saber ultrapassar para vencer o jogo".Em caso de triunfo na Amadora, será o primeiro fora de portas dos Lobos do Mar, o que poderia lançar a equipa na tentativa de fugir à despromoção.O Varzim visita o Estrela de Amadora esta segunda-feira, pelas 18 horas.