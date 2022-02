Pedro Miguel antevê o Feirense: «Temos que ser equilibrados em todos os momentos do jogo»

A precisar de vencer para se aproximar de forma mais significativa das equipas acima da linha de água, o Varzim recebe esta segunda-feira o Feirense, formação envolvida na luta pela subida de divisão. Pedro Miguel, técnico dos poveiros, quer uma equilibrada, capaz de impor o seu jogo e materializar as oportunidades de golo."Jogamos em casa e também queremos impor o nosso jogo. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistar os três pontos. Acima de tudo, queremos fazer golos. É um aspecto no qual temos insistido fortemente, porque temos muito poucos golos marcados e, sem golos, não se ganha jogos", explicou o treinador, antes de alertar: "Temos que ser equilibrados em todos os momentos do jogo, porque o Feirense é uma equipa forte na transição. Não podemos ir para a frente de qualquer maneira sob pena de sofrermos golo".Pedro Miguel destacou ainda o equilíbrio que tem notado entre todas as equipas da 2ª Liga nesta segunda volta. "O equilíbrio é grande e tem sido notório nesta segunda volta, mesmo contra as equipas que vão lá em cima. Temos pecado na criação e na finalização, mas temos trabalhado muito durante a semana para melhorar isso. Contamos dar a vitória aos nossos adeptos", terminou.O Varzim recebe o Feirense esta segunda-feira, pelas 18 horas.