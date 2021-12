A estreia de Pedro Miguel no comando técnico dos Varzim envolve-se da grande necessidade de pontos que o clube poveiro tem para tentar sair da zona de descida. Pedro Miguel reconhece esse momento difícil e está consciente da necessidade de inverter a situação."Sabemos que o Varzim tem de inverter a situação. Vi os jogadores com vontade, alegres, a trabalhar bem e motivados", referiu na antevisão ao encontro. Perante isto, retrata-se: "Sou um treinador adepto, exijo muito dos jogadores, eles têm que dar tudo em campo, ser solidários com os colegas, porque só assim é que o Varzim poderá sair desta situação".Para defrontar o Trofense, a formação dos Lobos do Mar não pode contar com os defesas André Micael (castigado), Luís Pedro e João Reis (lesionados).O duelo do Varzim com os homens da Trofa está marcado para este domingo, pelas 19h30.