Pedro Miguel e o jogo com o Casa Pia: «Nós precisamos de três pontos como pão para a boca»

Depois de uma derrota na última jornada ter quebrado a sequência positiva da equipa, o Varzim recebe o líder Casa Pia com os olhos postos no regresso aos bons resultados. O técnico Pedro Miguel sabe da dificuldade da partida mas esclarece que a sua equipa vai lutar pelos três pontos, realçando também o efeito motivacional do encontro.

“Vamos defrontar uma boa equipa que nos vai pôr à prova, sabendo que ganhando ao Casa Pia, os jogadores também acreditam que podem ganhar a qualquer equipa”, frisou o treinador poveiro.





Com o aproximar do fim do campeonato e com o Varzim em zona de descida à Liga 3, o pensamento de Pedro Miguel é claro: “Nós precisamos de três pontos como pão para a boca e temos de lutar até à ultima gota de suor para conseguir isso. Estou convicto de que os jogadores vão dar essa resposta”, afirmou.

A receção do Varzim ao Casa Pia está marcada para as 14h desta sexta-feira.



Autora: C.S.