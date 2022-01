Pedro Miguel e o jogo com o Farense: «Jogar mais para os três pontos do que para a exibição»

Com o Varzim a precisar de pontos para lutarem pela fuga à despromoção e com os leões algarvios também necessitados de pontuar, Pedro Miguel, treinador do Varzim há escassos dias, tem uma difícil missão a cumprir e uma vitória frente ao Farense, no reduto poveiro, é tão necessária como ‘de pão para a boca’."Os jogos para nós são sempre muito difíceis, devido à posição que nos encontramos na tabela classificativa", alerta, para depois reforçar a sua ideia: "É necessário que os jogadores procurem ser fortes não só escudando-se na bola, mas sendo agressivos na reação à perda. O equilíbrio mental é predominante nesta altura para os jogadores não perderem a concentração, procurando ter sempre a equipa equilibrada, embora com a consciência de que nesta altura do campeonato convém jogar mais para os três pontos do que para a exibição". Neste caso, em relação ao jogo com o Farense "se jogarmos melhor, estaremos mais próximos em alcançar os três pontos".Em relação ao adversário, retrata o treinador dos varzinistas: "É uma equipa que tem bons jogadores, mas nesta altura é sempre mais difícil preparar-nos para defrontar um treinador novo porque não é possível fazer nenhuma observação em relação ao Farense". Fica, no entanto, o desejo e a ambição: "Acredito que o mais importante somos sempre nós, naquilo que possamos fazer em campo, respeitando o adversário, mas nestes jogos a concentração tem de ser ainda maior em função daquilo que temos observado do Farense e da necessidade que temos de somar pontos".Para este jogo, o treinador Pedro Miguel tem a baixa do defesa direito Luís Pinheiro que no jogo anterior somou o 5.º cartão amarelo e terá de cumprir um jogo de suspensão, além dos lesionados Luís Pedro e Nuno Valente. Por outro lado ainda não pode contar com o novo reforço Leandro Silva, que apenas entrou ontem oficialmente no plantel.Com a situação classificativa agravada, o reforço do plantel está na ordem do dia dos seus responsáveis. Para já foi registada a primeira aquisição, recaindo a escolha em Leandro Silva, que ainda na semana passada tinha jogado pelo Mafra no empate frente aos varzinistas. O treinador Pedro Miguel conhece bem as caraterísticas do defesa direito que já treinou quando ambos estavam na Oliveirense. "Acreditamos que vem acrescentar mais qualidade nessa posição, aumentando à equipa mais competitividade com os elementos que temos e que possa ser o que nós pensamos antes da sua contratação. Trata-se de um jogador rápido, que tem uma caraterística importante no futebol actual, nos longos lançamentos laterais transformando-os em pontapés de canto. Vem lutar pelo seu espaço competindo aos jogadores que cá estão não o deixar".Pedro Miguel reconhece a dificuldade na chegada de outros reforços porque, justifica, "a posição da equipa na tabela classificativa ‘assusta’ um pouco os jogadores que se abordam, para além das dificuldades económicas do clube", embora essa vontade exista.