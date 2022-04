Pedro Miguel e o jogo com o Sp. Covilhã: «Não há margem para errar»

Com três jornadas até ao final do campeonato, Pedro Miguel garante que, para o embate com o Sp. Covilhã – adversário direto na luta pela manutenção -, a margem de erro do Varzim diminuiu depois da derrota frente ao Trofense na passada segunda-feira."O Sp. Covilhã pode jogar com dois resultados mas a nós só nos interessa um e tudo faremos para que isso seja uma realidade. A nossa margem reduziu em função do mau resultado que tivemos na segunda-feira passada, por isso, não há margem para errar. Há margem para, desde o apito inicial até ao apito final, mantermos o foco nos três pontos, sermos competitivos, sermos concentrados naquilo que temos que fazer", afirmou o técnico.Pedro Miguel acredita ainda que conquistar os três pontos frente aos serranos pode ser importante no fator emocional: "São três pontos em disputa que precisamos urgentemente, até para nos motivar para os dois jogos finais."A partida entre Varzim e Sp. Covilhã está marcada para as 19h15 de amanhã.