Pedro Miguel e o momento do Varzim: «Acredito que é possível alterar o rumo»

Depois de duas derrotas nos dois primeiros encontros enquanto treinador do Varzim, Pedro Miguel está agora focado na conquista de pontos frente ao Mafra. Na antevisão do encontro, o técnico começou por dar ênfase à vontade que a equipa tem em sair do último lugar da tabela."É preciso acreditar para reverter as coisas. Estamos num momento delicado, mas acredito que é possível alterar o rumo, sabemos que temos de fazer uma segunda volta muito boa já que a distância começa a ser complicada.Queremos ser competitivos e lutar pelos três pontos, conscientes das dificuldades que tem de ultrapassar. As nossas dificuldades em termos classificativos são evidentes e temos e queremos melhorar, mas para isso passa já pelo próximo jogo, em Mafra, com os objetivos de tentar conquistar a vitória", começou por referir.Elogiando o momento do adversário e dando ênfase à bom momento que o Mafra vive tanto no campeonato como na Taça de Portugal, Pedro Miguel admitiu ainda a possibilidade de os varzinistas irem ao mercado: "Acreditamos que esta equipa pode melhorar com alguns elementos que possam entrar e ajudar o Varzim a atravessar esta difícil fase. O que interessa neste momento é olhar para dentro, o futebol é feito com oportunidades. Há jogadores que não têm tido oportunidades, mas que as poderão ter já no próximo jogo. Espero que os que vão jogar em Mafra espreitem essa oportunidade, que possam honrar o lugar e que a equipa possa sair com os três pontos, que é o mais importante neste momento".O início do jogo em Mafra está agendado para 11 horas deste sábado.