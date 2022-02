Pedro Miguel espera "grande atitude" do Varzim

Atualmente no penúltimo lugar da tabela, o Varzim entra em campo com vontade de vencer o Nacional, 6.º classificado da Liga Sabseg. Pedro Miguel admite que a posição do conjunto da Póvoa é delicada mas espera uma boa resposta da sua equipa."O que espero dos jogadores é uma grande atitude, grande personalidade, grande ambição e força de vontade para vencermos este e outros jogos, para podermos sair desta posição em que estamos que é delicada, mas que estamos atentos a isso. Espero tudo dos jogadores", referiu o treinador.Para esta partida agendada para amanhã à tarde, o técnico ainda não pode contar com um dos dois reforços de inverno. É o caso de Lacina Traoré, avançado costa-marfinense, que "ainda não tem os índices físicos necessários".