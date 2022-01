Conseguida a primeira vitória, na receção à Académica, desde que chegou ao Varzim, o técnico Pedro Miguel mostrou-se confiante antes do confronto com os eterno rival de Vila de Conde, o Rio Ave, garantindo uma equipa motivada."O jogo vai ter uma emoção acrescida e os nossos jogadores estão fortemente motivados para conseguirmos os três pontos", referiu na antevisão ao encontro. "É um jogo que tem um simbolismo diferente para todos os poveiros e para toda a gente que vive o clube de uma maneira muito apaixonada", acrescentou.Com Murillo castigado, Pedro Miguel não pode ainda contar com Luís Pedro, lesionado de longa duração.A visita do Varzim ao Rio Ave está agendada para este domingo, pelas 12h45.