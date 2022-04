Pedro Miguel: «Importância é maior porque podemos encostar nos rivais»

A fazer uma segunda volta de grande nível que lhe permitiu recuperar vários pontos em relação aos clubes acima da linha da água, o técnico Pedro Miguel quer regressar às vitórias na receção ao FC Porto B, já que um triunfo permitirá ao Varzim igualar a pontuação do Sp. Covilhã e ficar a um ponto do Ac. Viseu e a dois do Trofense."O nosso objetivo é sempre esse. Passa por lutar sempre pelos três spontos e encurtar distâncias, em função de alguns rivais já terem jogado e não terem somado pontos. Sabemos que a importância é maior porque nos podemos encostar", começou por dizer o treinador, antes de relembrar que a situação do clube continua a ser difícil. "Vimos de um empate e queremos regressar às vitórias. A margem de erro continua a ser praticamente nula. Vamos defrontar uma equipa com jovens de valor e será um encontro com grau de dificuldade elevado, mas estamos preparados para dar mais uma alegria aos adeptos do Varzim."Devido às lesões dos poucos reforços que recebeu em janeiro, a recuperação do Varzim tem sido feito à custa dos jogadores que já estavam no clube desde o início da época, como explicou Pedro Miguel. "Os jogadores que têm dado uma boa resposta nos últimos jogos já vinham desde o inicio da época, evoluiram, cresceram e estão a acreditar que é possível termos um final feliz. Conseguimos em termos de não sofrer golos establizar, mas ainda não conseguimos começar a marcar com frequência", frisou, classificando os próximos encontros como "sete finais".O Varzim recebe o FC Porto B este domingo, pelas 18 horas.