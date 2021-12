Pedro Miguel já meteu 'mãos à obra' e orientou o primeiro treino no Varzim

Sem cerimónias protocolares, Pedro Miguel começou na manhã desta terça-feira a sua carreira no Varzim, como treinador, numa sessão de treinos que decorreu nas instalações do Estádio Municipal.O jogo de domingo (19h30), no Estádio do Varzim, frente ao Trofense, servirá como batismo oficial para o novo treinador dos Lobos do Mar, que não poderá contar com o central André Micael, a cumprir um jogo de suspensão após ter sido admoestado com o 5.º cartão amarelo no jogo de Pina Manique. No entanto pode contar com os regressos de Luís Silva, André Leão e Tavinho que cumpriram suspensão por um jogo.O único lesionado continua a ser o central Luís Pedro, a recuperar da intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.A equipa técnica de Pedro Miguel conta com um adjunto que já defendeu as cores varzinista. Trata-se de Mário Morgado, defesa que na época de 1996/97 disputou 29 jogos oficiais (entre 2.ª Liga e Taça de Portugal), nessa altura treinado por Horácio Gonçalves, tendo como adjunto Vitoriano Ramos que ocupa atualmente o mesmo cargo, sendo, portanto, um reencontro.