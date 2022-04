Pedro Miguel: «Nada funciona se a cabeça não estiver bem, falo para os jogadores como um pai»

O Varzim conseguiu na Sexta-feira Santa passada uma vitória importantíssima sobre o então líder Casa Pia, por uma bola a zero. Frente a frente estava o pior ataque da Liga Sabseg (Varzim), contra a melhor defesa (Casa Pia).

Agora para a 31.ª jornada, os varzinistas terão uma deslocação curta, à Trofa, para defrontar um Trofense que depois da derrota na jornada passada, trocou de lugar com os poveiros que estão agora colocados em 16.º lugar com 29 pontos, enquanto o Trofense está em lugar de descida, atualmente, com 28 pontos na 17.ª posição. Para essa 'final', o técnico Pedro Miguel vê reforçadas as opções, pois do último jogo não contou nenhum lesionado. De regresso, depois de terem cumprido um jogo de suspensão, estão o defesa central/lateral-esquerdo Rodrigo Rego (emprestado pelo Sporting) e o médio que ultimamente foi chamado à seleção de sub-21, Zé Carlos. Ambos têm sido titulares na maior parte dos jogos da Liga Sabseg. Uma boa 'dor de cabeça' irá ter o treinador varzinista para fazer o onze porque como se diz na gíria, em equipa que ganha... não se mexe. Ou então, não.

Realce ainda para o facto de nas últimas duas partidas, o treinador ter ganho mais um reforço que andava algo escondido. Trata-se do extremo direito brasileiro Murilo, que foi o autor do golo do triunfo sobre os gansos e na jornada anterior também tinha sido ele que marcara em Penafiel, na altura dando a vantagem, que passados 20 minutos se tornou num pesadelo quando o Varzim consentiu a reviravolta, perdendo por 4-1.

Curiosidade também pelo facto de os últimos marcadores de golos do Varzim terem sido apontados por um defesa e um médio. Assim Zé Tiago, médio, apontou 3 (Benfica-B, 2 e Ac. Viseu, 1) e André Micael, defesa central, 2 (FC Porto B). Acrescenta-se ainda que Zé Tiago foi eleito o melhor médio e melhor jogador da liga Sabseg do mês de Março passado, o que também vem aumentar o moral quer do jogador quer do resto do plantel.

O treinador Pedro Miguel falou de Murilo, dissertando o seguinte, por causa da baixa de forma do brasileiro e este regresso agora aos golos e às boas exibições: "Já tenho dito aos jogadores que o único que tem de estar nervoso sou eu. Os jogadores têm de estar serenos. Tenho conversado muito com eles. Falo como um pai. Se eles ouvirem e acreditarem é para o bem deles. Se tiverem sucesso, ganham dinheiro, e não eu. Têm de acreditarem mais neles. O Murilo passou por problemas. Tem muita qualidade, mas o que manda é a cabeça e não as pernas ou braços. Nada funciona se a cabeça não estiver bem. Isso é ponto assente. Penso que iremos ter o Murilo que tínhamos quando aqui chegámos. Este mês vamos jogar a carreira do Varzim e queremos depois ir de férias felizes e com o dever cumprido que é deixar o Varzim onde o encontrámos quando aqui cheguei - na Liga Sabseg. Isso é o mínimo que podemos fazer por este clube que continuo a dizer tem uma massa adepta ímpar e que contamos com eles para esta fase final da prova", reiterou.



A próxima das últimas 'quatro finais' é na segunda-feira, no feriado de 25 de abril, na Trofa, frente a um dos aflitos do campeonato.