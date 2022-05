Pedro Miguel: «Não dependermos de nós é dramático nesta altura, mas há esperança»

Fruto das derrotas frente a adversários diretos na luta pela permanência nas últimas duas jornadas, o Varzim deixou de depender de si para assegurar a continuidade na 2ª Liga e está obrigado a vencer os dois jogos em falta para ainda sonhar com o seu objetivo, necessitando de uma conjugação favorável de resultados. O técnico Pedro Miguel reconheceu as dificuldades na antevisão ao duelo com o Farense."Infelizmente para nós, só temos um resultado: a vitória. Entramos no jogo só a pensar nos três pontos, porque a matemática assim nos obriga. Vamos defrontar um Farense completamente descontraído e com a sua posição na tabela classificativa já definida. Compete-nos a nós ter consciência da responsabilidade do jogo, lutar pelos três pontos, como fizemos na maior parte dos jogos em que estivemos por cima, mas não fomos eficazes. Vamos esperar que neste jogo possamos ter essa eficácia e fazer golo", afirmou o treinador dos poveiros, explicando que "o que a equipa tem de fazer é conquistar os seis pontos, deixando tudo em campo, e ficar à espera dos restantes resultados".Pedro Miguel falou também sobre a forma como é necessário preparar os jogadores para estes momentos: "Há jogadores que têm dificuldade em lidar com a pressão, alguns abanam mais que outros. O meu trabalho passa por motivá-los e fazê-los perceber que se fizermos seis pontos, é possível não descer. Se tivermos que ir a um playoff, vamos e agarramo-nos a isso. É possível. Não podemos estar preocupados se vamos sofrer golos, temos é de, se sofrermos um, marcar dois, se sofrermos dois, marcar três. Essa tem de ser a nossa linha de pensamento. Não dependermos de nós é dramático nesta altura, mas há esperança que ainda é possível agarrarmos alguma coisa".Finalmente, o técnico deixou ainda uma palavra à massa adepta do Varzim que tem continuado a encher as bancadas. "Só temos de estar agradecidos aos adeptos. Quem pensar o contrário, está enganado. Sei perfeitamente o que o adepto está a sentir. Em função da recuperação que fizemos nesta segunda volta, nada deixava antever o que aconteceu nestes últimos dois jogos. Temos de compreender a insatisfação do adepto, porque isso significa que há paixão pelo clube e demonstra a grandeza do Varzim. Pela massa adepta que tem, o Varzim não devia estar a passar por esta situação."O Varzim visita o Farense este domingo, pelas 14 horas.